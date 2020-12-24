Ольга Шелест порекомендовала книги, от которых сама пришла в восторг

Телеведущая Ольга Шелест призналась, что она стала фанатом аудиокниг. 43-летняя женщина не разделяет преклонения перед бумажными версиями произведений литературы и свободно случает и читает тексты в электронном формате.

«Я уже не представляю себе пробежку без книги в наушниках. Таким образом я «прочитала» толстенный роман «Щегол» Донны Тарт и «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары», — поделилась ведущая с изданием OK!.

Также она рассказала о книгах, которыми увлечена сейчас. К примеру, Ольга восхищена романом Константина Гессена «Ужасная страна», который читает на английском языке. Это ироничная история о русском человеке, который вырос в США и вот вернулся на родину, чтобы ухаживать за своей престарелой бабушкой. Со своим американским менталитетом парню трудно вписаться в российскую действительность. Это приводит ко множеству странных и даже комичных ситуаций.

Ольга Шелест порекомендовала к прочтению и другие произведения:

«Люди и птицы» — детектив ее подруги Светланы Сачковой;

«Тревожные люди» — новый роман Фредрика Бакмана;

«Паровозик Чарли Чух-Чух» — детская книга от Стивена Кинга;

«Остров» — интеллектуальный триллер профессора-нейробиолога Василия Ключарева.