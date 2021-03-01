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«Как мультяшный персонаж Диснея»: жена экс-ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова резко сменила имидж

Красавица Кристина перекрасила волосы в неожиданный цвет.

«Как мультяшный персонаж Диснея»: жена экс-ведущего «Дома-2» Андрея Черкасова резко сменила имидж
Кристина и Андрей Черкасовы. Фото: instagram.com/kristi__cherkasova/

Жена бывшего ведущего реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова и экс-участница проекта Кристина примерила на себя неожиданный образ. Красавица-блондинка перекрасила волосы в ярко-розовый цвет.

Снимком, на котором она запечатлена в новом образе, Кристина поделилась в Instagram, рассказав, что уже давно вынашивала эту смелую идею.

Правда, девушка сделала оговорку – она воспользовалась не краской, а цветным лаком для волос, чтобы в случае чего, быстро избавиться от оттенка. Тем более, что супруг Андрей Черкасов – человек, который не очень любит кардинальных перемен.

«Андрей по итогу сказал, что ожидал худшего, и вполне неплохо вышло, что я как мультяшный персонаж Диснея, и мне это амплуа очень подходит, но только на пару дней», — поделилась Кристина в Instagram.

Кристина Черкасова розовые волосы
Кристина Черкасова перекрасила волосы в розовый цвет. Фото: instagram.com/kristi__cherkasova/

Что касается маленького сына Кристины и Андрея, десятимесячного Святослава, то тот спокойно отреагировал на новый имидж мамы.

«Даже не пытался разглядывать. Мама и мама, улыбался и реагировал, как обычно на меня», — добавила жена Андрея Черкасова.

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