«Первые шажочки»: уволенный из «Дома-2» Андрей Черкасов похвастался достижениями сына

В семье бывших участников «Дома-2» Андрея и Кристины Черкасовых подрастает наследник. Сыну пары Святославу 22 января исполнилось девять месяцев, и мальчик уже радует своих родителей первыми шагами.

Важный этап в жизни Святослава его мама и папа запечатлели на видео, которым поделились с поклонниками.

Счастливый отец Андрей Черкасов показал в сторис Instagram, как смело и бодро малыш передвигается, опираясь ручками на пуфик в гостиной.

«Первые шажочки», — подписал видео экс-ведущий «Дома-2».

В какой-то момент маленького Святослава подводит координация, он наклоняется, и кажется, что вот-вот упадет. Но малыша тут же подхватывают заботливые мамины руки.

«Ой, коврик помешал, — говорит появляющаяся в кадре Кристина Черкасова. — Но все равно это наши первые шаги».

Андрей Черкасов сейчас много времени проводит с семьей, ведь в канун Нового года он потерял работу: ведущий «Дома-2» был уволен в связи с закрытием проекта.

Мужчина признавался, что невероятно расстроен этим обстоятельством. В трудной ситуации Андрея поддержала жена Кристина.

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