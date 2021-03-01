Акцент на талию: невестка Валерии вышла в свет в маленьком черном платье с корсетом

Ставшие совсем недавно родителями Арсений и Лиана Шульгины иногда позволяют себе отдохнуть от родительских обязанностей. Младший сын Валерии с женой уложили двухмесячную малышку Селин спать и отправились на день рождения к подруге. Они повеселились в ресторане в компании рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина.

Для выхода в свет молодая мамочка Лиана облачилась в тотальный черный комплект. Девушка выбрала маленькое платье с корсетом под грудью, которое подчеркнуло ее осиную талию, и высокие сапоги с острым носом.

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Арсений и Лиана хорошо отдохнули и поздравили именинницу с днем рождения, после чего поспешили домой к дочке. К тому же главе семьи с раннего утра нужно было на работу.

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