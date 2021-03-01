Пока Селинка спит: невестка Валерии с мужем отправились на день рождения

Арсений Шульгин рассказал, что его пригласили на ночное празднование именин.

Молодые родители Арсений и Лиана Шульгины периодически стараются выходить в свет, чтобы развеяться. Малышке Селин уже два месяца, и невестка Валерии теперь стала оставлять дочурку с бабушками. В няне девушка пока не нуждается, потому что справляется сама, и делает это с нескрываемым удовольствием — на свою малютку она просто не может надышаться.

В минувшие выходные Арсений и Лиана отправились на день рождения. Сын Валерии посокрушался, что отмечать праздник решили ночью, но все-таки приглашение принял. Родители уложили малышку Селин спать и отправились развлечься.

Для выхода в свет красавица-жена Арсения Шульгина облачилась в мини, поверх которого накинула пальто-халат песочного цвета. Утеплиться ей помог меховой воротник с длинным ворсом.

Напомним, Арсений и Лиана поженились в августе 2020 года. Спустя несколько месяцев пара объявила о том, что ждет первенца. Малышка родилась 1 января 2021 года и стала настоящим событием в семье певицы Валерии — звезда впервые стала бабушкой.

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