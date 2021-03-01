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Мамина модница: Навка нарядила дочку от Пескова в платье оверсайз с епископскими рукавами

Шестилетняя наследница пришла на занятие по вокалу.

Мамина модница: Навка нарядила дочку от Пескова в платье оверсайз с епископскими рукавами
Татьяна Навка с дочкой Надей Песковой. Фото: Global look press

45-летняя фигуристка Татьяна Навка — дважды мама. Олимпийская чемпионка воспитала дочь от Александра Жулина, Сашу, которой в этом году исполнится 21 год, а в браке с Дмитрием Песковым растит шестилетнюю Надю. Девочка с 3,5 лет занимается фигурным катанием и радует маму с папой своими успехами.

Кроме того, родители решили развивать в девочке музыкальные способности. Накануне Надя Пескова посетила третье занятие по вокалу. Мама запечатлела на видео, как дочурка смело и харизматично напевает в микрофон знаменитую песню.

Для урока мама нарядила дочку в стильное платье оверсайз из шифона с епископскими рукавами. На ногах у девочки красовались теплые лоферы.

После занятия мама с дочкой зашли в магазин, где Навка порадовала трудолюбивую малышку мороженым.

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