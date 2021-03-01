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«Какие крутые»: Пелагея в бикини раззадорила поклонников внушительными бедрами на мальдивском пляже

Певица отдыхает с дочкой от Телегина на райском острове несколько недель и уже приобрела бронзовый загар.

«Какие крутые»: Пелагея в бикини раззадорила поклонников внушительными бедрами на мальдивском пляже
Пелагея. Фото: Global look press

Певица Пелагея в прошлом году развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. У пары растет дочка Таисия, которой недавно исполнилось четыре годика. И на день рождения мама увезла дочку на Мальдивы. Там звезда с наследницей проводят настоящие райские каникулы, которые затянулись на несколько недель.

Пелагея за время отдыха приобрела шоколадный оттенок кожи. Звезда периодически делится с поклонниками снимками с отдыха и на этот раз решила подразнить фанатов горячим фото с пляжа. Стройная блондинка в бикини расположилась у воды, взбудоражив воображение подписчиков гром-бедрами, которые эффектно подставила солнечным лучам.

Пелагея
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

«Ни фига, Пелагея Сергеевна, так держать…», «Боже, Поля, какая вы божественная», «Вот это огонь», «Безумно красивые! Фигура ваша бесподобна», «Просто ВАУ!!! Шикарная женщина!!!», «Дива», «Просто бомба», «Поля, вы сногсшибательная!!», «Какие крутые бедра!!!» — пишут в комментариях поклонники.

Многие фанаты уверены, что развод пошел звезде только на пользу. Пелагея, по их мнению, будто расцвела и стала еще прекраснее.

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