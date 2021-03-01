«Какие крутые»: Пелагея в бикини раззадорила поклонников внушительными бедрами на мальдивском пляже

Певица отдыхает с дочкой от Телегина на райском острове несколько недель и уже приобрела бронзовый загар.

Певица Пелагея в прошлом году развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. У пары растет дочка Таисия, которой недавно исполнилось четыре годика. И на день рождения мама увезла дочку на Мальдивы. Там звезда с наследницей проводят настоящие райские каникулы, которые затянулись на несколько недель.

Пелагея за время отдыха приобрела шоколадный оттенок кожи. Звезда периодически делится с поклонниками снимками с отдыха и на этот раз решила подразнить фанатов горячим фото с пляжа. Стройная блондинка в бикини расположилась у воды, взбудоражив воображение подписчиков гром-бедрами, которые эффектно подставила солнечным лучам.

«Ни фига, Пелагея Сергеевна, так держать…», «Боже, Поля, какая вы божественная», «Вот это огонь», «Безумно красивые! Фигура ваша бесподобна», «Просто ВАУ!!! Шикарная женщина!!!», «Дива», «Просто бомба», «Поля, вы сногсшибательная!!», «Какие крутые бедра!!!» — пишут в комментариях поклонники.

Многие фанаты уверены, что развод пошел звезде только на пользу. Пелагея, по их мнению, будто расцвела и стала еще прекраснее.

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