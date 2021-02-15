Нарядные и счастливые: Пелагея с четырехлетней дочкой от Телегина облачились в одинаковые красивые платья

34-летняя певица Пелагея уже несколько недель отдыхает с малышкой Таисией на Мальдивах. Звезда с дочкой от хоккеиста Телегина не торопятся возвращаться в зимнюю Москву, где накануне выпало огромное количество снега. Мама с наследницей каждый день устраивают себе прогулки по острову, посещают SPA, много купаются и загорают.

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Кроме того, Пелагея с дочкой любят наряжаться в красивые платья. Причем, стараются подбирать образы в стиле family look. И на этот раз мама с наследницей облачились в совершенно летние легкие белые платья с цветочным принтом.

Напомним, Таисия появилась у певицы в браке с хоккеистом Иваном Телегиным спустя год после свадьбы, в 2017 году. Только вот союз певицы и спортсмена не был долговечным – в прошлом году звезды развелись.

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