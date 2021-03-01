«Напоминало жесткую авантюру»: Пригожин рассказал о своем участии в шоу «Маска»

Муж певицы Валерии оказался в костюме Ананаса. И никто из жюри явно не ожидал такого поворота.

На телеканал НТВ состоялась премьера второго сезона самого засекреченного шоу «Маска». Накануне в третьем выпуске обнародовали участника в костюме Ананаса. Им оказался не кто иной, как муж певицы Валерии, сидящей в жюри, — продюсер Иосиф Пригожин. Для нее, а также для всех остальных коллег, зрителей и ведущего это стало настоящим сюрпризом.

Позже Пригожин рассказал, как согласился участвовать в шоу. Оказалось, что «да» организаторам он дал еще за три месяца до премьеры. Но в канун съемок заболел коронавирусом, и все происходящее стало настоящим испытанием для него.

«Я не верил, что смогу выступить на проекте «Маска», учитывая все обстоятельства, в которых оказался. Переболев ковидом в тяжелой форме, только выйдя из больницы, вернувшись из Дубая, всего за два дня до съемки начав дышать самостоятельно, без кислородной маски, оказаться на съемке — напоминало на жесткую авантюру», — признался продюсер.

Но у него получилось удивить жену, членов жюри и телезрителей. Ведь никто ни разу не упомянул имя Пригожина как вероятного участника телепроекта.

К слову, в первом сезоне на шоу тоже было по-семейному трогательно. В костюме Панды выступал Влад Топалов, муж сидящей в жюри Регины Тодоренко, и сердце девушки с первого выпуска подсказало, что там — отец ее ребенка.

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