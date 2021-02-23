«Вот этот пресс, вот эта рубашечка»: Анна Плетнева назвала артиста, который может оказаться Ананасом в «Маске»

На телеканале НТВ стартовал второй сезон шоу «Маска». В этот раз таинственных участников, скрывающихся в костюмах сказочных персонажей и животных, 14. Среди членов жюри тоже изменения – вместо Гарика Мартиросяна кресло судьи занял Александр Ревва.

Уже рассекречена первая маска – Черная Пантера. Многие телезрители вслед за жюри были уверены, что там или Ольга Бузова, или Глюкоза. Но все оказалось куда неожиданнее – это оказалась Светлана Хоркина.

После премьеры ведущий шоу Вячеслав Макаров провел в официальной группе «Маски» в Instagram «прямой эфир» с участницей первого сезона проекта Анной Плетневой. Шоумен предложил звезде назвать имена знаменитостей, которые скрываются под масками во втором сезоне. Экс-солистка группы «Винтаж» на вопрос о том, кто есть Ананас, уверенно заявила:

«Я стереотипно мыслю, как и, собственно, все зрители. И конечно, когда я увидела этот костюм, я подумала – так это ж Тарзан! Однозначно! Вот этот пресс, вот эта рубашечка», — поразмышляла звезда.

Плетнева вспомнила и передачу «Племя» на острове, в которой участвовала Наташа Королева в конце прошлого года, и как муж ее там навещал. «Он как раз в таком виде, в этой же рубашке там и ходит!», — подчеркнула певица.

К слову, преданные поклонники шоу развернули в Сети нешуточное расследование. Многие отмечаются в комментариях звезд, которые, по их мнению, скрываются под той или иной маской. Максим Галкин даже снял видео, в котором призвал фанатов успокоиться – он не участвует в шоу на НТВ, потому как занят на Первом канале.

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