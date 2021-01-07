«Мы на связи»: невестка Валерии объяснила, почему родителей Арсения Шульгина не было на выписке

Певица с мужем Иосифом Пригожиным не смогли встретить внучку вместе со всеми.

Внучка певицы Валерии Селин Шульгина родилась в первый день нового года. Малышка с мамой чувствуют себя хорошо, их уже выписали из роддома. Забирать дочку с женой Арсений Шульгин ездил празднично: с воздушными шарами, живой музыкой и ростовыми сказочными персонажами.

Дома молодой отец тоже все подготовил для прибытия наследницы. Но среди гостей внимательные поклонники не увидели саму новоиспеченную бабушку – певицы Валерии на выписке не было. Как и мужа звезды, Иосифа Пригожина.

Невестку знаменитой исполнительницы засыпали вопросами о том, почему родителей Арсения Шульгина не было в такой знаковый для семьи момент. И Лиана объяснила:

«Они не в Москве, уже скоро встретимся в домашней обстановке! Но мы на связи 24/7», — ответила молодая мамочка.

Напомним, Арсений Шульгин – младший из троих наследников певицы. Он женился на Лиане Волковой в августе прошлого года. А вскоре стало известно, что молодые ждут первенца.

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