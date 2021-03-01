«Ничему хорошему не научишь»: Тимати упрекнул Решетову воспитанием сына

Модель всего лишь показала, какое селфи снял их с музыкантом наследник.

Прошлый год стал одним из рекордных по количеству звездных разрывов. Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Кристина Асмус и Гарик Харламов, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Эмин Агаларов и Алена Гаврилова — эти и другие пары уже оформили развод и живут своими жизнями.

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Среди расставшихся — Тимати и Анастасия Решетова. Уже шестой месяц музыкант и модель не вместе, но продолжают воспитывать общего сына, годовалого Ратмира. Пока папа отдыхает в Дубае, мама работает: Решетова стала ведущей проекта «Ты — супермодель» на ТНТ. И девушка берет иногда с собой малыша.

Решетова поделилась забавным селфи, снятым Ратмиром. Мальчик, завладев маминым смартфоном, запечатлел себя на фоне гримерной, в которой визажисты преображают его мать, с довольной улыбкой. Это фото вызвало у родителей Ратмира разные чувства.

«Сфоткал, пока мама к эфиру готовилась», — подписала Анастасия.

А вот отцу, очевидно, это показалось не таким забавным. Он поспешил подписать снимок, упрекнув бывшую.

«Я же говорю, ничему хорошему не научишь», — написал Тимати.

Но многие поклонники Решетовой горой встали за свою любимицу. Они начали защищать девушку, и в ответ Тимуру посыпались комментарии в стиле: «Настя — хорошая мать», «А вот папа чему научит??? Большой вопрос: как расписать себя под хохлому?», «Почему вы такой грубый ?», «Сказал чувак, который опрокинул вторую семью».

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