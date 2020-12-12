«Я была в бешенстве»: Гагарина откровенно рассказала про развод с Исхаковым

В вечернем шоу у Ивана Урганта накануне побывала певица Полина Гагарина. Шоумен не сразу, но все-таки приступил к расспросам гостьи о ее разводе – известно, что в начале лета звезда рассталась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Полина Гагарина не стала увиливать. Очевидно, ей давно хотелось представить свое официальное заявление на эту тему: «Очень хорошая возможность, на самом деле, на твоей передаче сказать…», — начала откровенничать Гагарина, и Ургант поспешил ее поддержать: «Я благодарю тебя за это, честь для нашей передачи», — отреагировал Ургант.

«Официально, да. Таков факт – мы разводимся», — объявила Гагарина. И уточнила: «Никакой нет ссоры, никакого дележа имущества. Нет дележа, не дай бог, детей. Все мирно, спокойно, и я надеюсь, что за столько лет это доказала – что на чем-то таком не люблю хайпиться».

Гагарина подчеркнула, что надеется на интеллигентное и гуманное завершение ее истории с Исхаковым. Они оба воспитывают своих детей – трехлетнюю общую дочь Мию и сына Полины от первого брака, 13-летнего Андрея Кислова.

Все обсуждения, которые всколыхнулись в Сети на фоне слухов о разводе, Гагарина переживала очень остро:

«Я была в бешенстве», — призналась Гагарина. И Ургант ее поддержал: «Отстаньте от Полины!».

«Она разводится, она имеет полное право! Люди имеют полное право на счастье!», — объявил шоумен.

Напомним, за Дмитрия Исхакова Полина Гагарина вышла замуж в 2014 году. Разнотолки о том, что пара уже не вместе, пошли в Сети еще в прошлом году.

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