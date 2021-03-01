Гарик с младенцем: Асмус показала Харламова с новорожденной дочкой

Кристина Асмус и Гарик Харламов стараются поддерживать дружеские отношения после развода. О своем решении расстаться пара объявила спустя почти восемь лет брака, в середине прошлого года. На все формальности ушло шесть месяцев, и теперь каждый из них живет своей жизнью. Однако связывает их общий ребенок, и ради него бывшим приходится общаться: они дарят друг другу подарки, поздравляют с праздниками и именинами.

Асмус в день рождения Харламова показала его фото шестилетней давности. Юморист держит на руках крошечную дочку.

«С Днем рождения», — подписала кадр Асмус.

Шоумен отметил 40-летие, и таким образом бывшая жена поспешила в числе последних поздравить именинника с этим событием.

В комментариях разгорелась целая дискуссия. Кто-то вдруг подумал, что у Харламова появился еще один ребенок, и поспешил по этому поводу выразить удивление.

«Это его другой ребенок?», «Кто родился?», «Батя», «Ждите новостей «У Гарика Харламова родился второй ребенок!», «Какая маленькая прелесть», «Родил», — написали в комментариях.

Смотрите также