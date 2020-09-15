«Это очень сложный жанр»: Харламов раскрыл секрет юмора в мультфильме «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» официально подтвердила новость о том, что Гарик Харламов назначен «голосом» Волка в новом сериале «Ну, погоди!», который был анонсирован ранее. Опубликовав сообщение в Instagram, мультипликаторы привели высказывание самого шоумена об этом проекте. 39-летний актер отметил, что согласился на роль с большим удовольствием, и добавил, что культовый советский мультфильм сыграл большую роль в развитии российской комедии. При этом, по словам мужчины, «Ну, погоди!», несмотря на простоту сюжета, заставляет зрителей смеяться далеко не простыми способами.

«Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране, — комментирует Харламов. — В «Ну, погоди!» нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счет интонаций. И хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня, как для актера, это будет очень интересной задачей».

Сотрудники «Союзмультфильма», в свою очередь, отметили, что их особая задача — это подбор актеров, ведь голос является важнейшей составляющей образа анимационного персонажа. Добавим, что имена артистов, которые будут озвучивать Зайца и новых персонажей франшизы, еще не названы. Студия планирует представить первую серию нового сериала уже зимой.

Напомним, ранее Гарик Харламов озвучивал персонажей в мультсериале «Алиса знает, что делать!», а также в полнометражных анимационных картинах «Лего. Фильм», «Богатырша», «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Тайная жизнь домашних животных 2».