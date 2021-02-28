«Ух, какая!»: Лопырева запечатлелась в компании друзей, блеснув внушительным бюстом

Практически всю зиму Виктория Лопырева провела в теплых краях – Майами, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты. В Дубае модель живет и сейчас. В своем Instagram она поделилась свежими снимками, на которых запечатлелась в компании друзей. Для вечеринки блондинка выбрала эффектное белоснежное платье. Откровенным декольте в очередной раз подчеркнула свой внушительный бюст.

«Ух, какая! Красотка! Красивая такая! Просто огонь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее стало известно, что Виктория получила высокую должность в Москве. Теперь модель будет работать в Ассоциации менеджеров России. Ранее повышение по карьерной лестнице случилось и у ее мужа – предпринимателя Игоря Булатова.

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