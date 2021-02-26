«Уф, какая мандаринка»: Лопырева подразнила роскошными бедрами, облачившись в облегающий костюм

В 2003 году Виктория Лопырева завоевала титул «Мисс Россия». Идеальную форму модель поддерживает и сейчас. Она активно занимается спортом, о чем рассказывает в своем инстаграме. На этот раз модель поделилась снимком, на котором позировала с гантелями, облачившись в облегающие шорты и топ мандаринового оттенка.

«Уф, какая мандаринка! Классная! Какая красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно стало известно, что Лопырева получила высокую должность в Москве. Она будет работать в Ассоциации менеджеров России. Ранее высокий пост занял ее муж — бизнесмен Игорь Булатов. Пара поженилась в 2019 году и воспитывает сына Марк Лионеля, которому недавно исполнилось два года.

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