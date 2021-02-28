«Я — ничтожный»: сын Татьяны Васильевой публично обратился к ней

В последний день зимы, 28 февраля, свой день рождения отмечает одна из самых ярких актрис нашей страны, Татьяна Васильева. Звезде театра и кино исполнилось 74 года. В этот день Татьяна Григорьевна принимает поздравления от друзей, родных и многочисленных поклонников ее непревзойденного таланта.

Одним из первых актрису поздравил ее старший сын Филипп Васильев. Наследник звезды опубликовал трогательное обращение к маме в Instagram, назвав ее великой и неповторимой, а себя – ничтожным.

«С днем рождения, мама! Здоровья тебе и любви! Ты великая, ты неповторимая и недостижимая. Великое счастье находиться с тобой на одной сцене, а после есть твои восхитительные котлеты и осознавать, что я, ничтожный, имею абсолютное право называть себя твоим сыном», — написал Филипп Васильев в Instagram.

Аудитория молодого мужчины тут же отреагировала на событие в жизни любимой актрисы. Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали Татьяне Васильевой счастья и новых прекрасных ролей в театре и кино.

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