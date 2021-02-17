Татьяна Васильева о тяжелом финансовом положении: «Артисты оказались самыми пострадавшими в пандемию»

Актриса рассказала Teleprogramma.pro о том, как театр вернулся в ее жизнь.

Недавно в прессе была растиражирована информация, что актриса Татьяна Васильева едва сводит концы с концами. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Актриса призналась, что практически десять месяцев находилась без работы. В этот тяжелый пандемийный период ей здорово помог коллега по цеху – актер и юморист Ефим Шифрин.

Также в эфире программы Татьяна Васильева поразмышляла над тем, каким еще ремеслом может зарабатывать себе на жизнь. Так, актриса отметила, что дома у нее идеальная чистота, поэтому она могла бы убирать квартиры или разносить пиццу.

Но так ли безнадежна ситуация, в которой оказалась Татьяна Васильева, на самом деле? Или журналисты все же сгущают краски? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к самой актрисе.

— Все вышеперечисленное, скорее, было сказано, как шутка. Это не было криком отчаяния. Мы умудрились выжить в этой ситуации. И надеюсь, хотя бы половина прежних возможностей вернется обратно. В общем, все так и происходит. В данный момент я нахожусь на гастролях. Все в порядке. Конечно, момент страха был. Но он случился в самый разгар пандемии, когда вся эта ситуация только началась. Не стоит всерьез относиться к этому высказыванию.

— А когда ситуация казалась тяжелее: сейчас или в 90-е годы?

— Тяжелее, конечно, сейчас. Во-первых, присутствует страх заболеть, но я уже переболела коронавирусом.

В 90-е же годы никакого страха не было. Мы думали, что сейчас ничего нет, а потом все заработает. Там возникал страх другого рода. Когда дети были маленькие, невозможно было даже купить мыло и стиральный порошок. Прилавки были пустыми.

А что касается пандемии, то она свалилась на нас неожиданно, как снег на голову. И ты должен был к ней привыкнуть. Осознать, что все это произошло на самом деле, а не приснилось нам. Мы не думали, что коронавирус продлится так долго. Ну, кончится через месяц, два, три, полгода… Но в результате все вылилось в целый год.

И только сейчас у меня начались первые гастроли за год. Это необыкновенное счастье! И сейчас заполняемость залов в театрах составляет 50%, а то и больше. Это лишний раз доказывает, что театр не умрет никогда. Это ни кино, ни сериалы, ни онлайн – это все живое и настоящее, то, что необходимо. Мы получаем такой кайф друг от друга.

— С каким спектаклем вы поехали на гастроли?

— Сейчас у нас идет спектакль «Ловушка для мужа», в котором играют Елена Сафонова, Федор Добронравов, я. Мы находимся в Костроме, потом поедем в Челябинск, уже побывали в Санкт-Петербурге. Так что есть какие-то надежды на изменение ситуации. Но зато мы научились жить сегодня и сейчас. Живем сегодняшним вечером, а на завтра не задумываем ничего, как нам и велено.

— А как складывается ситуация с вашими кинопроектами?

— Какие-то проекты заморозились, другие исчезли. И их нельзя восстановить. Мне поступало несколько предложений о съемках, но все они канули в лету. Это не самое страшное. Вот если бы мы не могли вернуть спектакли, если бы зрители не пошли в театр… Это спокойно могло произойти – и из-за отсутствия денег, и из-за неверия, что все пройдет. Кто-то из артистов ведь мог заболеть. Среди моих партнеров все переболели. Сейчас все делают прививки.

Я надеюсь, что Бог сжалился над нами. Потому что мы, артисты, оказались самыми пострадавшими в этой ситуации. Поэтому я и спрашивала себя, чем могу заняться в своей жизни, если в нее не вернется театр. И подумала, что могу хорошо убираться и что-то развозить. Так что это была шутка.

Teleprogramma.pro желает Татьяне Васильевой здоровья и новых творческих побед!

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