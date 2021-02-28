«Хорошо в воскресенье»: Галкин показал, как проводит утро выходного дня

В новом сезоне шоу «Точь-в-точь», которое идет на Первом канале, Максим Галкин стал одним и трех постоянных членов жюри. Компанию в судейских креслах ему составили Максим Аверин и Леонид Ярмольник. В своем микроблоге шоумен решил напомнить фанатам о том, чтобы не пропустили свежий выпуск программы, а также рассказал, как проводит выходной день.

«Хорошо в воскресенье. Встал с утра, никуда не надо спешить. Мне, правда, и в субботу некуда было спешить… Выпил чашечку кофе. Иногда забываю вынуть ложечку – это у нас отечественное, традиционное», — сказал Галкин.

Напомним, в этом году шоумен и Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отметят десятилетие совместной жизни. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри.

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