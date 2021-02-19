«Талант!»: Максим Галкин ответил оперной арией на вопрос о своем участии в шоу «Маска»

В прошлое воскресенье, 14 февраля, на телеканале НТВ стартовал второй сезон самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

Первый выпуск спровоцировал бурные обсуждения в Сети. Телезрители гадают, кто из знаменитостей скрывается под масками Банана, Черной пантеры, Ананаса, Неваляшки, Змеи и других героев шоу.

Многие полагают, что в проекте вполне может принимать участие и популярный шоумен Максим Галкин. Все прекрасно осведомлены о его пародийном таланте и способности петь на разные голоса. Артист счел своим долгом отреагировать на высказывания.

«Меня достали с вопросами о «Маске». Вот мой ответ: «Nein! Nein! Nein!». Меня можно увидеть только на Первом в «Точь-в-точь!» — заявил Максим Галкин в Instagram.

Пост он сопроводил видео, в котором запечатлено, как он, стоя у окна своего замка, исполняет арию на два разных голоса. Загадочной атмосферы видео придает то обстоятельство, что оно снято в темноте. Слегка подсвечивается лишь фигура вокалиста и окно, на фоне которого он поет.

«Ну, это шикарно», «Талант, что уж тут скажешь», «Тень отца Гамлета!», «Поющий Аполлон. Это что-то, и главное, корона точно не жмет, сидит как влитая», — высказываются под видео поклонники таланта Максима Галкина.

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