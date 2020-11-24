Лиза Галкина повторила образ Аллы Пугачевой, примерив темный наряд с белым воротником

Тренд на белые воротники, похоже, пришелся по вкусу россиянкам. Модное течение захватило и отечественных звезд, включая семью Аллы Пугачевой.

Примадонна отметилась в черном А-силуэтном платье с акцентом на талии, которое было украшено именно этой стильной деталью. Свой ультраактуальный наряд певица примерила, принимая в гостях историка моды Александра Васильева. И именно он подробно рассказывал в эфире шоу «Модный приговор» о тренде на белые воротники. Ведущий Первого канала уверен, что они великолепно вписываются в любой гардероб, делая его более стильным и элегантным.

Не удержалась от соблазна облачиться в модный наряд с белым воротником и младшая дочь Аллы Пугачевой Лиза Галкина. Девочка надела темно-серый брючный костюм с ремнем, сочетав его с сапогами.

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