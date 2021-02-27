Усилить линию плеч: Хромченко рассказала, как визуально скорректировать фигуру «яблоко»

На модный суд к Александру Васильеву, Надежде Бабкиной и Эвелине Хромченко пришла 35-летняя Екатерина. Девушка обожает все яркое, поэтому даже цвет волос у нее — морковный. Однако, за счет неправильно подобранного оттенка, а также крупных черт лица, фигуры и стиля героиня программы выглядит значительно старше своих лет.

Сначала стилисты программы показали Екатерине, что можно быть яркой, не обладая при этом оранжевой шевелюрой. А затем Александр Васильев и Эвелина Хромченко научили девушку нескольким стилевым приемам, которые позволят скорректировать недостатки фигуры «яблоко», обладательницей которой она является.

Стилисты подобрали Екатерине стильный многослойный комплект. Его фишка еще и в то, что он обладает визуальными приемами, которые для героини и телезрительниц расшифровала Хромченко:

«Усилив линию плеч, мы отвлекли внимание от серединной зоны тела нашей героини. Две вертикали благодаря жакету у нас имеются, но, заметьте, у нее блуза, которая видна из-под коротенькой курточки, не имеет разновеликий подол. То есть впереди она не короче, чем сзади. А сзади эта яркая зеленая полоска отвлекает внимание от самой объемной части ее тела – от самой широкой линии, которая, как назло, находится не на бедрах в данном типе фигуры, а на талии. И это очень хороший визуальный прием», — подметила Хромченко.

Ранее Эвелина Хромченко рассказала модницам, какие джинсы будут в тренде в новом сезоне весна-лето 2021.

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