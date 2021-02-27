«Все «вырви глаз» взрослят»: Хромченко рассказала, какие оттенки волос омолаживают внешность

На программу «Модный приговор» в качестве героини пришла молодая девушка. Екатерине всего 35 лет, но выглядит она значительно старше своего возраста. И причин тому несколько – это корпулентность, которая сделала ее обладательницей фигуры типа «яблоко», оранжевый цвет волос и неправильно подобранный стиль в одежде.

Если с нарядами стилисты программы Екатерине помогли, то относительно ее тяги к морковным оттенкам на волосах высказалась Эвелина Хромченко. Телеведущая обратила внимание героини на то, что любовь ко всему яркому сыграла с ней злую шутку.

«Она растила оранжевый цвет у себя на голове, и это ее взрослило. Потому что все волосы «вырви глаз» при крупном объеме лица и при габаритных формах всегда, вот просто запомните это, всегда взрослят», — признала Хромченко.

Чтобы не выглядеть старше своего возраста, Хромченко советует любительницам цвета обращаться внимание на конкретные оттенки:

«Единственный способ избежать этого – это сделать очень светлый блонд. Это тоже цвет. Иногда даже платина, которая напоминает седину, делает женщину моложе, нежели вот такой оранжевый «вырви глаз», — заметила фэшн-эксперт.

К слову, в финале программы героиню вывели из оранжевого цвета в благородный шоколадный оттенок. И, по наблюдению зрителей, девушка стала выглядеть на свой возраст.

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