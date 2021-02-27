«Умоляю!»: Лобода поставила Басту на колени на детском «Голосе»

Рэпер и певица пытались решить судьбу одной из участниц.

На Первом канале в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети» продолжается серия слепых прослушиваний. Это достаточно жесткий, но справедливый отборочный этап, в ходе которого каждый из трех наставников сформирует собственную команду из юных талантливых вокалистов.

Среди наставников в нынешнем сезоне – Василий Вакуленко, или рэпер Баста, Егор Крид и Светлана Лобода. Причем, певица призналась, что сначала отказывала организаторам занять кресло жюри – для нее это очень тяжелое бремя.

В ходе очередных прослушиваний на сцене выступила талантливая 15-летняя Евгения Гайдова. Девушка поразила своим вокалом всех троих наставников. И Баста обратился к Лободе: «Возьмите дите, умоляю!».

«На колени!», — ответила ему на это Лобода.

Вакуленко, ни секунды не медля, встал на колени в попытке повлиять на решение коллеги-наставницы и решить судьбу юной участницы. В итоге к исполнительнице повернулись все трое, но на последних секундах, чем придали моменты настоящей драмы.

«Я, толстяк, рушу эту стойку, становлюсь на колени, а она все равно. И я сам повернулся», — в итоге заключил Баста.

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