«Великолепно просто!»: Лобода в комбинезоне из черных пайеток вызвала восхищение у Басты

Певица и рэпер стали соседями в креслах наставников на шоу «Голос. Дети».

Новый сезон детского конкурса «Голос» стартовал на Первом канале. И после небольшого перерыва в кресло наставника вернулась Светлана Лобода. Оказалось, что эстрадная дива отвечала отказом на это предложение, потому что для нее это – огромная ответственность. Но в итоге согласилась.

Соседями Лободы по красным креслам на проекте стали Егор Крид и рэпер Баста. Василий Вакуленко при появлении певицы пришел в настоящий восторг и поспешил заметить:

«Светлана, выглядите великолепно просто, великолепно!», — одарил комплиментами музыкант певицу.

Стоит признать, что Баста нисколько не слукавил – Лобода действительно блистала как настоящая дива. Она появилась на съемках в эффектном комбинезоне из черных пайеток с откровенным декольте.

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