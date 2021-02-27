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Лобода в черном платье-комбинации с кружевами и босоножках на шпильке возлежала на огромной кровати

Каждый образ эстрадной дивы продуман до самых мелочей.

Лобода в черном платье-комбинации с кружевами и босоножках на шпильке возлежала на огромной кровати
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial/

38-летняя певица Светлана Лобода для многочисленной армии фанатов давно стала иконой стиля и обладательницей безупречного вкуса. Звезда с точеной фигуркой любит подчеркивать свои достоинства, выбирая правильные наряды.

Одним из излюбленных в одежде Лободы является бельевой стиль. И красавицу часто можно встретить в тонких шелковых платьях-сорочках или топах на бретелях, которые оставляют простор воображению фанатам певицы.

На новом снимке, которым поделилась Лобода у себя в микроблоге, она позировала на огромной кровати в черном платье-сорочке с кружевной оторочкой. К слову, такой наряд давно перешел из разряда исключительных, и многие стилисты обращают на него внимание модниц.

«Платье-комбинация или сорочка — классика, которая редко выходит из моды. Оно очень универсально и может послужить нарядом на разные случаи жизни круглый год, если его правильно стилизовать», — отметила ранее Кира Дихтяр.

Кстати, подтверждением слов эксперта служат многочисленные аутфиты звездных красавиц. Ани Лорак, Агата Муцениеце, Наталья Водянова и многие другие уже не раз появились на публике в «сорочке».

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