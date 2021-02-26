«Мое солнышко!»: 53-летняя Поплавская показала единственного внука Илария

В прошлом году актриса впервые стала бабушкой.

Летом прошлого года знаменитая «Красная Шапочка» Яна Поплавская впервые стала бабушкой. Внука, которого назвали Иларием, ей подарил старший сын Клим. В своем Instagram актриса поделилась снимком малыша.

«Мое солнышко! Вот как можно удивиться, узнав, что ты умеешь сидеть! Вот какой счастливый сидетельнодеятельный день!» — написала Поплавская.

Фанаты Яны отметили, что мальчик похож на бабушку.

«Глазастик какой прекрасный», — написала солистка «Блестящих» Ксения Новикова. «Булочка! Похож на бабулю! Какой милый», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Поплавская отмечала юбилей своей мамы — ей исполнилось 75 лет. На семейном празднике все собравшиеся души не чаяли в маленьком Иларие.

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