«Что с нами сделал наш Иларий»: Яна Поплавская показала подросшего внука

Актриса Яна Поплавская, запомнившаяся широкой публике по фильму «Про Красную шапочка», много времени проводит в кругу семьи. Не так давно звезда советского кино рассказывала, что сумела подружить приемную внучку с падчерицей – дочкой своего молодого мужа от первого брака.

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Теперь же Яна Поплавская наслаждается общением с маленьким внуком Иларием и своей мамой. У женщины на днях был юбилей, маме Яны исполнилось 75 лет, и главным украшением праздника стал правнук Иларий. Бабушка и прабабушка влюблены в малыша без памяти.

«Мы с мамой таяли и таяли, а лица, точно, были сахарные! Вот что с нами сделал наш Иларий-Ларик! Весь мамин юбилей, 75 лет, мы ходили с такими сладкими лицами», — написала Яна Поплавская в Instagram.

Пост звезда сопроводила снимком, на котором запечатлена с мамой и внуком Иларием, которому уже исполнилось пять месяцев.

Напомним, что малыш появился на свет в июле этого года. Мальчик стал первым внуком Яны Поплавской. Бабушкой актрису сделал ее старший сын Клим.

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