Мечтает о сестренке: Волочкова подловила дочку за чтением детской книжки маленькой девочке

Балерина Анастасия Волочкова очень близка со своей дочкой Ариадной. Девочка сейчас живет в новой семье своего папы Игоря Вдовина, но она много времени проводит с мамой и дружна с ней.

Наследница балерины — всесторонне развитая творческая личность. Анастасия Волочкова готовит интересные концертные номера с участием своей дочери и юной гимнастки, семилетней Марии Агинской.

Все трое проводят много времени вместе. Пятнадцатилетняя Ариадна трогательно опекает маленькую девочку. Анастасия Волочкова подловила трогательный момент в своей гримерке: Ариадна с удовольствием читала книжку Марии, а та с большим интересом слушала. Кстати, голосом и его интонациями Ариада очень напоминает свою звездную маму.

больше по теме Будущая певица: дочь Волочковой в струящейся юбке мидакси решилась выступить вместе с мамой Ариадна выйдет на сцену в Мытищах уже в ближайшее время.

«Чтение в гримерке перед прогоном спектакля», — подписала видео в Instagram Анастасия Волочкова.

А затем балерина поделилась кадром, сделанным уже на сцене. На фото она запечатлена с дочкой и маленькой актрисой.

«Наше трио перед спектаклем на прогоне», — прокомментировала снимок Волочкова.

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