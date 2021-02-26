Юная модница: 15-летняя красавица-дочка Волочковой в оливковых кюлотах станцевала на сцене

Ариадна уже давно поселилась в доме своего отца, бизнесмена Игоря Вдовина. Примечательно, что к этому звездная мама девочки отнеслась с пониманием. Как выяснилось, так Арише легче добираться до школы. Ведь балерина живет в загородном особняке. На занятия наследнице Волочковой приходилось ездить по пробкам. Ко всему прочему, Ариадна неплохо ладит с невестой отца — Еленой. Вместе они посещают премьерные показы фильмов и ходят на шопинг.

Несмотря на занятость, Ариша увлекается вокалом, танцами, верховой ездой (она очень любит лошадей), а также рисованием. Девочка находит время и для того, чтобы навестить маму. Ариадна согласилась принять участие в концертной программе Анастасии Волочковой, дебютировав как певица.

На репетиции дочка балерины предстала в модном луке. Она примерила полусапожки на высоком каблуке, белый принтованный свитшот и оливковые кюлоты. Ариша устроила зажигательные танцы на сцене, исполнив фрагмент одной из полюбившихся ей композиций. Больше всего дочке экс-солистке Большого театра нравятся песни на французском. Своей наследницей Анастасия Волочкова гордится и считает ее очень талантливой.

Смотрите также: