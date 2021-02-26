«Не станет моим любимым»: Нателла Крапивина высказалась о новом альбоме Земфиры

Продюсер Светланы Лободы дала понять, что не в восторге от седьмого по счету сборника исполнительницы.

Известный продюсер Нателла Крапивина на своей странице в Instagram прокомментировала выход нового альбома певицы Земфиры «Бордерлайн». Крапивина дала понять, что слегка разочарована вошедшими в него композициями, но при этом не умаляет предыдущих заслуг Земфиры, считая ее великим музыкантом.

«Мое скромное мнение: великий музыкант остается великим, даже когда перестает писать великие песни, но музыка без любви — как человек без воздуха. Задыхается», — написала Нателла Крапивина.

Между тем она все-таки считает, что любая музыка имеет право на существование.

«Если вам вдруг показалось, что дела у вас хуже некуда, смело включайте эту пластинку, и поймете, что «хуже» всегда есть «куда». Этот альбом, безусловно, не станет моим любимым. Но все-таки здорово, что он появился. Музыка должна быть разной, и ее никогда не бывает много», — заключила продюсер.

Аудитория Крапивиной поблагодарила ее за этот отзыв, заявив, что лучшего пиара альбому Земфиры и придумать сложно: после такого комментария новые песни захотелось послушать немедленно.

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