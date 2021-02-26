«Это что за бусинки тут у мамы?»: Алена Ашмарина показала подросших дочерей-близнецов

Наследницам экс-участницы «Дома-2» Авроре и Ариане на днях исполнится по два месяца.

Алена Ашмарина второго января этого года стала мамой девочек-близнецов. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» почти сразу озвучила имена дочерей, а еще через некоторое время показала их лица, не желая делать из этого интригу.

Алена Ашмарина уже успела устроить фотосессиию для маленьких наследниц. Довольно часто она показывает Аврору и Ариану и в сторис Instagram.

Так, она запечатлела малышек, лежащими в кроватке. Одна из двойняшек в этот момент сладко спала, вторая — кушала, потягивая молочко из бутылочки.

«Это что за бусинки тут у мамы. А? Что тут за бусинки», — нежно приговаривала Алена Ашмарина за кадром.

Стоит отметить, что помимо грудных близнецов, которым второго марта исполнится по два месяца, у Алены Ашмариной есть еще две старшие дочери – Патрисия и Алиса. Всех четверых девочек многодетная мама растит одна. С отцами наследниц она предпочла расстаться.

У Алены есть собственный бизнес — элитный салон красоты. К делам Ашмарина вернулась через месяц после родов. Справляться с малышками многодетной маме помогают няни и бабушка девочек.

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