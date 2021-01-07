Без прически и макияжа: родившую двойню Алену Ашмарину выписали из клиники

Алена Ашмарина второго января вновь стала мамой. Бывшая участница проекта «Дом-2» родила девочек-близнецов, назвав их Арианой и Авророй. На Рождество Алену Ашмарину и ее малышек врачи решили отпустить домой.

Бизнесвумен сообщила радостную новость в сторис Instagram.

«Мы уже едем домой! Я так счастлива», — рассказала Алена Ашмарина, находясь в салоне машины.

В автомобиле рядом с Аленой находилась ее сестра, девушка держала на руках одну из двойняшек – Ариану, Аврора же мирно спала на руках у мамы.

Ашмарина пока не показала сам момент выписки, пообещав сделать это чуть позже и рассказав, что она была очень трогательной и красивой.

В кадре Алена выглядит хоть и счастливой, но при этом очень уставшей. Она не потрудилась сделать себе прическу и макияж. Накануне выписки, кстати, у молодой мамы поднялась температура – были проблемы с грудью из-за резкого прибытия молока.

Стоит добавить, что Алена Ашмарина стала многодетной мамой-одиночкой. Пока она находилась в клинике с новорожденными малышками, за двумя ее старшими наследницами Патрисией и Алисой присматривала мама Алены и отец второй дочери, бывший участник «Дома-2» Илья Григоренко.

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