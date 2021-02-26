Обратная сторона: НТВ отправится за кулисы шоу «Маска»

В ближайшее воскресенье, 28 февраля, в эфир НТВ выйдет третья программа нового сезона самого охраняемого шоу «Маска». А до него канал покажет передачу «Однажды», создатели которой побывали за кулисами проекта. Цель? Взять интервью у члена жюри «Маски» певицы Валерии, которая в первый день этого года стала бабушкой очаровательной малышки Селин, и заодно поздравить ее с этим прекрасным событием.

52-летняя звезда расскажет некоторые подробности о маленькой внучке, которую ей подарили сын Арсений Шульгин и его жена Лиана.

Кроме этого, в программе «Однажды» будет сюжет, посвященный Людмиле Марковне Гурченко. В марте этого года исполнится десять лет со дня смерти этой потрясающей кинодивы, которой нет равных.

А также автор программы Сергей Майров побывает в гостях у звездных семей Кабановых и Осиповых и возьмет интервью у певицы Лолиты, которая дебютировала в спектакле, выйдя на сцену московского театра «Модерн».

Программа «Однажды» выйдет в эфир в воскресенье, 28 февраля, в 14:05 по московскому времени.

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