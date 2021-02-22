«Вы тоже в шоке?»: Тодоренко объяснила, почему жюри шоу «Маска» не смогло разоблачить Черную Пантеру

Неделю назад на телеканале НТВ стартовал второй сезон самого охраняемого проекта — шоу «Маска». В первом эфире судьи решили не разоблачать никого из участников — в честь Дня святого Валентина. А вот в минувшее воскресенье, 21 февраля, маска была снята с Черной Пантеры.

Каково же было удивление и жюри, и зрителей, когда они увидели, кто под ней скрывался. Это была не Ольга Бузова, как думал Филипп Киркоров, и не Глюкоза, в чем была уверена Регина Тодоренко. На сцене предстала двукратная олимпийская чемпионка, прославленная гимнастка Светлана Хоркина. Такой версии не было ни у кого!

Регина Тодоренко призналась в Instagram, что судейская коллегия была шокирована этим обстоятельством. Никто не предполагал, что Хоркина при всех своих талантах еще и прекрасно поет. Регина дала понять, что слегка расстроена «проколом» жюри.

«Вы тоже в шоке от маски Черной Пантеры? Я была уверена, что там Глюкоза, но увы. Наша компашка продолжает вести расследование. Если вдруг вы распознали кого-то из масок, пишите в комменты. Благодарю вас», — написала Тодоренко.

В комментариях к посту Регины поклонники шоу тут же выдвинули свои версии.

«Белый Орел — точно Дюжев, заяц — Моргенштерн», «Под маской Ананаса Азамат Мусагалиев», «Единорог — Подольская», — высказываются в Сети.

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