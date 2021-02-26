Ледовая принцесса: Татьяна Навка показала модный аксессуар для волос, появившись на катке в вязаной повязке

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка знает толк в трендах и прекрасно разбирается в моде. Каждый новый образ, в котором спортсменка появляется на публике, демонстрирует, что она обладает чувством меры, вкуса и стиля.

Татьяна Навка вместе с другим известным спортсменом, супругом Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, приняла участие в съемках фильма о России, который покажут за границей.

«Это будет западный документальный фильм о современной России, не с утрированной историей с медведями, балалайками и ушанками, а о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях, широте русской души и инновациях», — написала Татьяна Навка в Instagram.

Часть фильма будет посвящена фигурному катанию. Специально для него Татьяна Навка и Петр Чернышев показали на льду красивый танец. Для съемки фигуристка облачилась в свитер молочного цвета и красные брюки. Голову Татьяна Навка украсила стильной вязаной повязкой в тон свитера, сделав тем самым эффектный акцент и создав неповторимый образ, который привел в восторг ее фанатов.

«Татьяна, вы бесспорно будете украшением фильма!», «Классный свитер. Утащила идею в свою вязальную копилку», «Я очень хочу узнать, откуда ваша повязочка — очень симпатичная, и видно, что не будет слетать, когда катаешься», — оценили образ Татьяны Навки поклонники.

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