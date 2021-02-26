«Большая и маленькая»: Маргарита Симоньян впервые показала лица дочерей от Тиграна Кеосаяна

У звездной пары Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна подрастают трое наследников — две дочери и сын. Старшей наследнице пары Марьяне семь лет, младшей Маро почти полтора года, а единственному сыну Баграту — шесть.

Маргарита Симоньян часто рассказывает о своей большой семье подписчикам Instagram и показывает наследников. Правда, на всех фото и видео лица детей звезда прикрывала смайликами, объясняя это тем, что не хочет, чтобы ее сына и дочерей узнавали на улицах — это может доставить им неудобства. По крайней мере, так было до недавнего времени.

По какой-то причине Маргарита Симоньян решила нарушить собственное правило. Журналистка поделилась в Instgaram милым домашним видео, на котором запечатлела, как в гостиной резвятся Марьяна и Маро. Смайликов на лицах девочек нет. И их прекрасно можно рассмотреть.

«Большая и маленькая», — подписала видео звездная мама.

Подписчики пришли в восторг от милых кадров. Они поблагодарили Маргариту за возможность увидеть очаровательных малышек.

«Вот и хорошо, таких куколок под смайликами не надо прятать», «Славные малышки. Мамино счастье! Будьте здоровы!», «Очаровашки! Ну, что тут скажешь? Папины дочки!», «Кудри роскошные, красота неимоверная», — высказываются в Сети.

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