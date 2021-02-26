«Это реально классно!»: Хромченко указала на сочно-оранжевый тотальный комплект, который «захотят все»

В эфире Первого канала фэшн-эксперт отметила, что цвет Carrot Orange не добавляет возраста, а лишь делает образ ярче и бодрит.

Героиней очередного выпуска программы «Модный приговор» стала 35-летняя Екатерина. Девушка обожает яркие оттенки, красит волосы в морковный, и всячески выделяет себя на фоне остальных при помощи одежды. Все бы ничего, но, по мнению ее товарища, так ей не построить личную жизнь — стиль подруги он называет вульгарным.

Сама Екатерина появилась перед модным судом в леопардовой блузе, с обилием металлических украшений и с красной помадой на губах. Девушка подтвердила, что обожает все яркое, и стилисты программы это учли. Они предложили героине тотальный оранжевый аутфит, состоящий из худи, легинсов и стеганого пальто. Изюминки добавили солнечные очки в яркой оправе в тон образу.

Александр Васильев сразу же отметил — получилось очень ярко. Он напомнил, что тренд на морковный цвет появился более полувека назад, его ввел в моду в 60-е годы прошлого столетия французский дизайнер Андре Курреж.

«Всплески любви к каротину и морковному оттенку в наши дни, безусловно, продиктованы ретро-тенденциями, которые очень сильны в нашем сезоне», — напомнил Васильев, что сейчас этот цвет в числе трендовых.

Эвелина Хромченко подтвердила, что оранжевый и морковный сегодня — это цвета сезона. И добавила:

«Если говорить о нынешнем сезоне, то оранжевый цвет очень будет котироваться и вот в таком оттенке, и в разбеленном оттенке — когда мы капнули в морковку молоко», — дополнила коллегу Хромченко.

Что касается героини и ее страсти к яркому, то Хромченко поддержала Екатерину и заявила, что девушка задала тренд на тотальный сочно-оранжевый.

«Вы молодая, но корпулентная. Очень тяжело девочкам с такой фигурой найти одежду, которая не взрослит, а наоборот, бодрит. Вы любите яркие краски и вам их нашли так, чтобы они смотрелись реально роскошно», — обратилась Хромченко к героине. И подчеркнула: «Теперь все захотят такой сочно-оранжевый тотальный комплект. Причем, не только женщины вашей комплекции, но и любой другой конфигурации и весовой категории, потому что это просто реально классно!».

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