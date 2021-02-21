«Черный винил с белым кантом»: Хромченко показала актуальную куртку для этой весны

Ведущая «Модного приговора» сама приобрела ее и уже носит в помещениях.

Наверное, в истории телепроекта «Модный приговор» еще ни разу так не совпадали вкусы профессионального фэшн-эксперта Эвелины Хромченко и «народного стилиста». На одной из последних программ участница конкурса преображений нарядила гостью шоу точно в такую же куртку из лакированной кожи с белой окантовкой, что и у ведущей проекта.

Хромченко сильно удивилась такому совпадению и не стала отрицать, что эта вещь сейчас в трендах. Уже сейчас звезда носит ее в помещениях, как жакет. Ну а по-настоящему, в полную силу такие наряды заявят о себе весной.

Александр Васильев при этом заметил, что подобные куртки были в моде еще в прошлом столетии, а в настоящий момент дизайнеры предлагают их перифраз.

«Черный винил с белым кантом – это тренд 1960-х годов. Знаменитый французский дизайнер Андре Курреж был автором подобного рода моделей, которые облетели в ту пору весь мир», — сказал историк моды.

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