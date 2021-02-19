Папина куколка: сын Валерии показал наряженную в кремовый комбинезон с ушками дочку Селин

Внучке певицы уже месяц, и малышка растет не по дня, а по часам.

52-летняя певица Валерия в этом году впервые стала бабушкой. Ее младший сын от первого брака Арсений Шульгин летом женился на своей девушке Лиане, и в январе у них родилась дочка Селин.

Спустя месяц певица смогла, наконец, лично познакомиться с малышкой. Она понянчилась с крохой и показала подписчикам, как уже сильно подросла внучка.

Накануне у малышки Селин был плановый визит в поликлинику. И мама с папой нарядили крошку в забавный кремовый комбинезончик с забавными ушками на капюшоне. Арсений Шульгин снял на фото дочку, укутанную в него.

Молодой папа порадовался за малышку и похвалил кроху:

«Мы молодцы, даже не плакали», — написал он.

Личико наследницы папа закрыл смайликом — по заведенной у звездных семей традиции показывать посторонним новорожденного он не спешит.

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