Редкие кадры: Стоцкая показала подросшую трехлетнюю дочку Веру

Девочка с карими глазами и черными локонами с удовольствием позировала маме на видео.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая счастлива в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном вот уже почти 10 лет. За это время у пары родилось двое наследников — сынок Саша и дочка Вера. Старший наследник уже выходит вместе с мамой на сцену — Стоцкая звезда мюзиклов, и недавно с ее участием отгремела премьера постановки «Шахматы». 9-летний наследник певицы прекрасно справился с ролью.

Младшей наследнице певицы Верочке три годика. Девочка, как и ее брат, больше похожа на отца — жгучая брюнетка с карими глазами. Стоцкая нечасто делится семейным контентом в микроблоге, но на этот раз сделала редкое исключение. Она вместе с детьми разбирала посылку с постерами, и в кадр попала подросшая дочка.

«Моя зайка, — обратилась мама к Вере, — люблю тебя, моя доченька!».

Девочка ответила взаимностью маме и убежала из кадра. Вера заметно подросла и внешне с мамой, кажется, вообще не похожа.

К слову, поклонники давно обсуждают, что старший сын Стоцкой — маленькая копия Филиппа Киркорова. Сама Анастасия никак не комментирует это.

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