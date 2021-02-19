«Раскрашиваю белую зиму!»: Стоцкая вслед за Киркоровым похвасталась разноцветными нарядами

Накануне Филипп Киркоров решил скрасить серые, — точнее, белые зимние, — будни яркими красками. Поклонник эксклюзивных модных нарядов и настоящий модник, «король эстрады» предстал на фоне сугробов в розово-голубых неоновых тонах и разноцветных очках. Фанаты остались в восторге и оценили яркость любимого артиста.

Вслед за Киркоровым решила привлечь к себе внимание и Анастасия Стоцкая. Экс-подопечная Филиппа Бедросовича позировала на фоне зимних городских пейзажей в свитерах разного цвета.

«Раскрашиваю белую московскую зиму яркими красками!», — подчеркнула красавица.

«Рыжая бестия» предстала перед поклонниками в трендовой шубке-чебурашке припылено-лавандового цвета и вязаной шапке-бини в тон. Весь акцент в аутфитах пришелся на разноцветные свитера.

«Молочный, зеленый, ярко-розовый, синий, изумрудный, перечислила модница свои обновки. И добавила: «Черного, жаль, не было в наличии, а ведь это классический цвет, который идет всем».

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