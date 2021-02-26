Выше груши: Волочкова показала вертикальный шпагат у боксерского снаряда

В начале года балерина Анастасия Волочкова отметила свой 45-летний юбилей. Звезда доказала пришедшим на празднование, что находится в отличной физической форме, и исполнила одну из балетных партий.

Сейчас танцовщица активно готовится к гастролям. Звезда сцены увеличила время своих тренировок, чтобы отработать для своих поклонников идеально. Кроме того, снова вместе с ней на сцену выйдет ее единственная наследница, 15-летняя дочка Ариадна, чтобы исполнить несколько музыкальных композиций на французском языке.

Кадрами из тренировки и новостями о подготовке Волочкова обычно делится в своем микроблоге. На этот раз балерина порадовала подписчиков вертикальным шпагатом. Девушка продемонстрировала идеальную растяжку, вытянувшись вдоль боксерской груши. И оказалось, что длина шпагата звезды больше высоты спортивного снаряда.

«Растягиваю удовольствие и набираю силы!» — подписала снимок звезда.

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