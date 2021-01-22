Внимание на свечи и огни: Волочкова показала, какой торт стал украшением ее юбилейного вечера

День рождения балерина отметила с размахом в кругу родных, друзей и журналистов.

В один день отметили свои именины две знаменитости — Ольга Бузова и Анастасия Волочкова. Поющая телеведущая отпраздновала 35-летие, а балерина — 45-летний юбилей. Главным угощением вечера у Бузовой стал трехъярусный торт с королевской короной, декорированный съедобными деталями в виде помады, бриллиантов, фотографий и духов.

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Анастасия Волочкова показала, каким был ее десерт в юбилейный вечер. В широком кругу гостей под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения!» балерина готовилась задуть усыпанный свечами и сверкающий фейерверком торт — одноярусный, но широкий и аппетитный, украшенный фруктами и ягодами.

Кстати, именно в этот момент, когда Волочкова захотела запечатлеть на память свой именинный торт, она обнаружила пропажу телефона. Гаджет куда-то исчез, и на его поиски подключились все гости в зале.

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