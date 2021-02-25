Своя система: 20-летняя дочь Малинина создала музыкальную школу

У Александра и Эммы Малининых 20 лет назад родились двойняшки Устинья и Фрол. Девушка пошла по стопам отца и профессионально занимается музыкой. Сейчас она живет в Лондоне и учится в Королевском колледже. Свои знания девушка решила передавать тем, кто тоже хочет петь, разработав систему проверенного на себе обучения. Устинья открыла онлайн-школу, о чем сообщила в своем Instagram.

«После того, как профессора из консерватории начали рекомендовать меня как педагога по вокалу в музыкальные школы Лондона, я разработала свою профессиональную систему преподавания», — написала Малинина.

Фанаты порадовались за Устинью.

«Умничка! Гордость своих родителей! Молодец! Поздравляю!» — писали пользователи Сети.

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