«Есть утренние заморочки»: Устинья Малинина рассказала о том, как живет в Лондоне

Устинья Малинина – младшая дочь музыканта Александра Малинина. В конце прошлого года девушке исполнилось 20 лет. Она решила пойти по стопам звездного папы и изучает музыку в королевском колледже Лондона, где и живет все основное время. В своем Instagram она рассказала подписчикам, как проходят ее будни в столице Великобритании.

«У меня есть свои утренние заморочки, чтобы день задался. Обязательно заправляю постель, открываю окно. Мне нужен порядок и свежий воздух, чтобы «раздышаться» перед занятиями», — написала Малинина.

По словам Устиньи, ее день начинается с распевки, завтрака, кормления животных. А уже после начинается урок по вокалу. Этому занятию она посвящает не меньше четырех часов в день.

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