«Такие позорные концерты»: Стас Садальский раскритиковал Первый канал за передачи в День защитника Отечества

Стас Садальский на своей страничке в Instagram подверг критике праздничную программу, которую подготовил для своих зрителей на 23 Февраля Первый канал. Известный актер, а ныне еще и популярный блогер признался, что он недоумевает по поводу того, что увидел.

«Ну, стыдно, товарищи. Что у нас осталось от великих дат? День Победы да День защитников Отечества. И такие позорные концерты в самый знаковый праздник, 23 Февраля», — написал Стас Садальский.

Он также отметил недостойное, по его мнению, ведение праздничных концертов Дмитрием Борисовым и Яной Чуриковой, фактически назвав обоих профнепригодными.

По мнению Садальского, гораздо лучше с конферансом справились бы Олег Марусев, Анна Шатилова или Ольга Богданова. Досталось от Стаса Садальского и руководителю дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрию Аксюте.

«На главном канале страны два унылых концерта с одними и теми же исполнителями. Что это? Зачем? Руководитель развлекательных программ на Первом канале профнепригодный Аксюта, ну уж уберите бездарность», — заключил Стас Садальский.

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