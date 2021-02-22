«Столько радости было»: Садальский показал редкое фото Градовой с дочкой, подарившей ей внуков

Актер отметил, что 2021 год начался с больших потерь. Он поддержал Марию Миронову, которая переживает смерть мамы.

Лишь недавно в Москве простились с Андреем Мягковым. Звезда «Иронии судьбы» внезапно умер у себя дома. А 22 февраля стало известно, что на 75-м году жизни скончалась экс-жена Андрея Миронова — Екатерина Градова. Она играла в театре и снималась в кино. Известность ей принес фильм «Семнадцать мгновений весны». Единственной родной дочкой у нее была Мария Миронова. Девушка тяжело переживает смерть матери.

Наталья Селезнева, Татьяна Васильева и другие известные персоны признались, что скорбят. Для них смерть артистки стала настоящим ударом. Поражен случившимся и Станислав Садальский. Он отметил, что этот год начался с больших потерь.

«И сказать нечего, кроме слов поддержки Маше. Совсем недавно она снова стала мамой, подарив второго внука Кате. Столько радости было…» — отметил актер.

Он опубликовал несколько снимков, на которых Градова запечатлена в молодости, а также редкое фото, где она позирует с дочкой и спящим внуком Федором в коляске. Малыш появился на свет в 2019 году. Также у Марии есть взрослый сын Андрей Удалов-Миронов.

Садальский отметил, что Екатерина Георгиевна училась у знаменитых педагогов, и на курсе у нее было много известных личностей — от Нины Корниенко до Толи Васильева. Он также пояснил, почему она почти не снималась в кино после роли радистки Кэт.

«После нее ставить планку выше уже было невозможно. А она и не пыталась. Снималась, правда, очень мало и очень недолго: всего 4 фильма. „Место встречи“ стало ее последней работой. Хотя считаю, что гражданка Волокушина в паре с Ручечником — два бриллианта нашей картины», — заметил Стас.

Отметим, что дата и время церемонии прощания с Градовой будет сообщено дополнительно.

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