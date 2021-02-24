Как выглядеть моложе: Хромченко дала уроки стиля в эфире «Модного приговора»

Зная несколько стилевых приемов, женщины могут визуально расстаться с несколькими годами.

На шоу «Модный приговор» Первого канала пришла гостья с конкретной задачей: ей необходимо выглядеть моложе, ведь ее возлюбленный младше нее на 36 лет.

Один из представленных стилистами программы комплектов особенно понравился Эвелине Хромченко. Она заметила, что он выполнил свою роль на 100%, скостив сразу несколько лет с образа участницы проекта. Ведущая объяснила, за счет чего это произошло.

«Этот комплект содержит спортивную ноту, которая немедленно дает современность, свежесть и молодость всему комплекту. Кроме того, костюм, который напоминает спортивный, таковым не являясь, тоже способствует полному омоложению образа», — сказала Эвелина.

Она заметила, что дамы, которым необходимо выглядеть младше своих лет, должны отказаться от статусных вещей. Например, от брендовых респектабельных солнцезащитных очков. Такие аксессуары, увы, прибавляют возраста.

Кроме того, важен при этом и цвет наряда. Хорошо освежают внешний вид мандариновые оттенки, все тона белого и кэмел.

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